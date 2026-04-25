В Финляндии двух россиян, помогавших украинцам, поместили под стражу в рамках депортации после отказа в убежище. Они опасаются уголовного дела в России

Россияне Ольга и Никита Беловы, уехавшие в Финляндию после начала российско-украинской войны, получили отказ в убежище и теперь находятся под угрозой депортации, пишут «Медиазона» и проект .

Бывший муниципальный депутат из Петербурга Светлана Уткина, которая живет в Финляндии, рассказала «Медиазоне», что о деле матери и сына Беловых написала финская газета Turun Sanomat. В статье (она датирована 13 апреля, доступ по ссылке только платный) говорится, что Беловы помогали украинским беженцам и сотрудничали с волонтерским гуманитарным центром FinEst в финском городе Уусикаупунки. Он открылся в марте, однако Беловы активно участвовали в помощи украинцам и до этого.

Знакомые Беловых из числа украинцев рассказывают, что мать и сын собирали спальные мешки, бинокли, медицинские средства, одеяла, воск для окопных свечей и помогали с теплыми вещами и аптечками для военных.

В начале апреля 2026 года Беловы получили отрицательные решения по своим ходатайствам о предоставлении убежища, пишет Rulehti. Они пытались обжаловать решения в суде, но безуспешно. 24 апреля Ольгу и Никиту Беловых вызвали в полицию. Белов вел аудиозапись разговора (с ведома сотрудников), а Светлана Уткина передала этот файл «Медиазоне». На записи сотрудница полиции говорит, что начат процесс депортации, и Беловых поместят под стражу.

О том, что россиян поместили под стражу в рамках процедуры депортации, также пишет Rulehti. Суд по мере пресечения состоится 26 апреля.

После объявления о депортации в полиции Ольга Белова упала в обморок, ей вызвали скорую, пишет «Медиазона».

Никита Белов опасается, что если они окажутся в России, их активная помощь украинцам в Финляндии может привести к обвинениям в госизмене.

В публикации Turun Sanomat говорится, что 56-летняя Ольга Белова — врач-анестезиолог, а Никита Белов работал над неким секретным проектом, который, как утверждало его начальство, не имеет отношения к войне — но затем оказалось, что это не так. По его словам, когда он это понял, то отказался продолжать работу, после чего начались угрозы и давление на него и на его мать. По словам Светланы Уткиной, до эмиграции Беловы не были активистами.