Трамп заявил, что отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном

Дональд Трамп сообщил журналистке Fox News Айше Хасни, что отменил поездку своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад из-за позиции Ирана на переговорах.

«Я сказал своим людям некоторое время назад, когда они уже собирались вылетать: „Нет, вы не будете лететь 18 часов туда. Все козыри у нас. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы сидеть и обсуждать ничего“», — цитирует Трампа Fox News.

Журналист Axios Барак Равид также цитирует Трампа, который сообщил ему в телефонном разговоре об отмене поездки Уиткоффа и Кушнера. «Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это и по телефону», — сказал ему Трамп.

В ответ на вопрос, означает ли это возобновление войны, Трамп сказал: «Нет. Этого не означает. Мы об этом пока не думали».

По данным «Аль Джазиры», министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи покинул Исламабад после встреч с пакистанскими чиновниками — в том числе с премьер-министром Шахбазом Шарифом. Телеканал пишет, что пакистанская и иранская делегации провели встречу, на которой подробно обсуждали, какие «красные линии» есть у Ирана и где остается пространство для компромисса.

Сам Арагчи написал, что совершил «очень плодотворный визит в Пакистан». По его словам, стороны разделили позицию Ирана «относительно рабочего формата, который мог бы навсегда положить конец войне», но «пока неясно, действительно ли США настроены на дипломатию».

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев

