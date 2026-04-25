Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем телеграм-канале на русском языке второй трек под псевдонимом «Дурикович».

Композиция называется «Эх, ВПНы Верные». Дуров сопроводил ее такой подписью: «Пора признать, что мой любимый жанр — военные марши 🥁».

В треке есть такие слова:

В 18-м годе встал я под знамя,

В 19-м был я в строю.

20-й встретил с прокси-конями, бил поклоны айпишнику моему.

Думал, отвоевали, думал, отдых, банька, внуки, удочка, чаек на меду,

А в 2026-м: ну-ка встань-ка, сапоги натягивай, дед, я иду.

Дальше в тексте упоминаются ютьюб, инстаграм и вотсап, которые «завалили» и «прихлопнули»; «суверенитет», «китайские чипы», «лучшие айтишники», которых «гонят за море» — и периодически повторяется рефрен: «Эх, ВПНы верные, прокси да зеркала / Подымайсь, телеграмные, снова труба зовет нас».

23 апреля Дуров опубликовал первый трек «Дуриковича» под названием «Свой живой интернет» — в жанре шансон. В нем были такие слова: «Там, где резали вход, мы нашли свой обход / У подъезда у нас говорят про VPN / Малый, бабка, сосед — все теперь не боятся / Если режут им свет, значит будем пробиваться».