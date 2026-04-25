«Мы должны требовать от России шагов вперед, а не делать их навстречу». Мелони раскритиковала возможное приглашение Путина на саммит G20

Настал момент, когда страны Запада должны требовать от России шагов вперед, а не делать их навстречу Владимиру Путину, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отвечая на вопрос о возможном приглашении российского президента на саммит G20, пишут Ansa и Il Messaggero.

«Я считаю, сейчас тот момент, когда именно мы должны требовать от Путина шагов вперед, а не сами делать их навстречу ему. Потому что мы и американцы, особенно в последние месяцы, сделали несколько шагов навстречу России, а с другой стороны такого не увидели. Думаю, пришло время этого потребовать», — сказала Мелони.

Премьер добавила, что не получала известий от Дональда Трампа с момента разногласий из-за того, что она осудила его критику в адрес папы римского Льва XIV. Однако отношения с США, по словам Мелони, остаются прочными.

Саммит G20 пройдет в декабре 2026 года в Майами. The Washington Post писала со ссылкой на источники, что Дональд Трамп планирует пригласить Путина; сам американский президент говорил, что ему про это неизвестно, но он не будет против. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Путин может поехать в Майами как член страны „двадцатки“, может не поехать, может поехать другой российский представитель».

Джорджа Мелони считается одним из европейских лидеров, наиболее близких к Трампу (например, она единственная была на его инаугурации), однако в ходе конфликта президента США с папой римским Львом XIV премьер Италии поддержала понтифика. «Я думал, что она смелая, но ошибался», — сказал в ответ на это Трамп, отметив, что Мелони «уже не та, что прежде».

Как Трамп ссорится со Львом XIV. Цепочка событий Она начинается и заканчивается ИИ-картинками. На первой Трамп предстает как папа римский, на второй — как Иисус Христос

