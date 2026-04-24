В США задержали военного, который участвовал в операции по захвату Мадуро и сделал ставки на ее исход. Он заработал более 400 тысяч долларов

В США задержали военнослужащего спецназа Гэннона Кена Ван Дайка, который участвовал в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и делал ставки на платформе на ее исход, сообщил Минюст США.

Согласно обвинительному заключению, 38-летний Ван Дайк служил на базе Форт-Брэгг и в декабре 2025 года — январе 2026 год участвовал в планировании секретной операции в Венесуэле. Несмотря на запрет на разглашение информации, военный использовал свой доступ к засекреченным данным для личного обогащения.

В декабре Ван Дайк создал аккаунт на Polymarket и сделал 13 ставок по 33 тысячи долларов на то, что военные США вторгнутся в Венесуэлу, а Мадуро отстранят от власти. В итоге спецназовец заработал более 400 тысяч долларов.

После операции в Венесуэле он перевел большую часть заработанных на ставках средств в криптовалюту и попросил Polymarket удалить его аккаунт, заявив, что потерял к нему доступ.

Ван Дайку предъявили обвинения в незаконном использовании конфиденциальной правительственной информации для личной выгоды, краже непубличной правительственной информации, мошенничестве, а также совершении незаконной денежной операции.

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были вывезены из Венесуэлы американским спецназом в ночь на 3 января. Их перевезли в Нью-Йорк и заключили под стражу.

Власти США обвиняют президента Венесуэлы в контрабанде наркотиков в страну и хранении оружия, его жену — в контрабанде наркотиков и получении взяток.

Как отмечает Минюст США, после операции США в Венесуэле в прессе и социальных сетях появились сообщения о необычной активности на Polymarket и ставках, связанных с Мадуро.

как устроены рынки предсказаний

Перестанет ли Путин быть президентом в 2026 году? А когда закончится война между Россией и Украиной? На все это можно поставить деньги (и неплохо заработать) Рассказываем, как устроены рынки предсказаний и что с ними не так

как устроены рынки предсказаний

Перестанет ли Путин быть президентом в 2026 году? А когда закончится война между Россией и Украиной? На все это можно поставить деньги (и неплохо заработать) Рассказываем, как устроены рынки предсказаний и что с ними не так