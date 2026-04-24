В Одессе два человека погибли, 14 ранены в результате атаки российских беспилотников. Под удар попали жилые дома и торговое судно

Два человека погибли, еще 14 получили ранения в результате атаки российских беспилотников по Одессе в ночь на 24 апреля, сообщил глава администрации Одесской области Олег Кипер.

По данным главы городской администрации Сергея Лысака, ранения получили 15 человек, восемь из которых госпитализированы. Погибшие — муж и жена, обоим было по 75 лет.

Значительные повреждения получили три жилых дома. Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, речь идет о двух- и трехэтажных домах, два из которых разрушены.

Кроме того, в результате атаки войск РФ пострадало торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис, направлявшееся к одному из портов в Одесской области. На борту начался пожар, его потушили. Экипаж не пострадал.

В Херсонской и Николаевской областях в результате атаки российских беспилотников погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Всего за ночь, рассказало командование Воздушных сил ВСУ, российские военные нанесли удар по территориям Украины двумя ракетами «Искандер-М» и запустили 107 беспилотников, около 70 из которых — ударные «Шахеды». ВСУ обезвредили 96 дронов.

«Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 10 ударных беспилотников в девяти локациях, а также падение сбитых (обломки) в двух локациях», — заявили украинские военные.