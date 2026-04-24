Трамп отправил Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном. Встреча, по данным Axios, может пройти 27 апреля

Президент США Дональд Трамп направил своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Исламабаде, сообщает 24 апреля Associated Press, ссылаясь на Белый дом.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что они отправятся в Пакистан 25 апреля, пишет Reuters. По ее словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее в апреле провел первый раунд переговоров с Ираном, так же может отправиться в Исламабад, если в Вашингтоне сочтут, что это необходимо.

Министр иностранных дел Ирана уже прибыл в Пакистан. Источники Reuters сообщили, что Арагчи не собирается встречаться с переговорщиками США, а его визит будет кратким. Он собирается представить пакистанскому посреднику свои предложения, которые необходимо передать США. Затем Арагчи поедет в Маскат, Оман и Москву.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на источники, встреча переговорщиков США и Ирана может пройти после того, как они по отдельности пообщаются с пакистанскими посредниками. Источники Axios заявили, что трехсторонняя встреча с участием США, Ирана и Пакистана может пройти 27 апреля.

США и Иран 7 апреля заключили временное перемирие, чтобы договориться о завершении войны, которая идет с 28 февраля. Они провели в Исламабаде один раунд переговоров, но не смогли ни о чем договориться. В дальнейшем стороны долго обсуждали новую встречу, но представители Тегерана отказывались от переговоров.

