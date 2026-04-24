Meta и Microsoft объявили, что сокращают тысячи сотрудников ради инвестиций в ИИ

Компания Meta (владеет Instagram, Facebook и WhatsApp) объявила о планах уволить чуть менее восьми тысяч своих сотрудников (около 10%). Это решение, как отмечает BBC News, связано с желанием компании инвестировать в другие направления деятельности, в том числе в технологии искусственного интеллекта.

Meta также закроет около шести тысяч вакансий, на которые ранее планировала нанять сотрудников.

В служебной записке для сотрудников Meta директор по персоналу Джанель Гейл не упомянула ИИ напрямую, но отметила, что сокращения позволят компании «компенсировать другие инвестиции, которые мы делаем», пишет The Guardian. В 2026 году Meta планирует потратить на развитие ИИ 135 миллиардов долларов — столько же, сколько за три предыдущих года вместе взятых. С начала года Meta уже провела две небольшие волны сокращений, уволив две тысячи сотрудников. По данным BBC News, сотрудники компании после этого готовились к более масштабным сокращениям.

Одновременно с этим компания Microsoft сообщила, что предложит своим сотрудникам с большим стажем добровольно уволиться в обмен на компенсации. По информации Financial Times, речь идет примерно о восьми тысячах сотрудников (около 7% от общего числа работников компании), чей возраст и стаж суммарно превышают 70 лет. Причины такого решения официально в компании не назвали. При этом The Guardian напоминает, что Microsoft планирует потратить на развитие ИИ около 100 миллиардов долларов.

Другие крупные технологические компании, в том числе Amazon и Oracle, с начала 2025 года также проводят масштабные сокращения штата, объясняя это стремлением оптимизировать численность персонала. Они также значительно увеличили расходы на ИИ, перенаправляя на него ресурсы из других сфер деятельности, пишет FT.

Что делать с людьми, когда их заменит ИИ? OpenAI предложила план социальных и экономических реформ для наступающей эпохи сверхинтеллекта Его критикуют как расплывчатый и нереалистичный

