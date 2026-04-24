Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», — заявили в ЦБ.

Базовый сценарий ЦБ предполагает, что средняя ключевая ставка в 2026 году будет в диапазоне 14-14,5%, в 2027 году — 8-10%.

Прогноз по росту ВВП в нынешнем году не изменился — 0,5-1,5%.

Это уже восьмое снижение ключевой ставки подряд. В предыдущий раз ЦБ снижал ставку в 20 марта — с 15,5 до 15%.

