В Днепре в результате атаки российских беспилотников поврежден многоэтажный дом. Три человека погибли, 10 ранены

Обновление. В результате атаки российских беспилотников на Днепр погибли три человека, сообщил мэр города Борис Филатов. Глава Днепропетровской области Александр Ганжа уточнил, что тело третьего погибшего нашли в поврежденном многоэтажном доме.

Два человека погибли, 10 получили ранения в результате атаки российских беспилотников на город Днепр в ночь на 23 апреля, сообщил глава администрации Днепропетровской области Александр Ганжа.

Среди пострадавших — девочки девяти и 14 лет. Их увезли в больницу.

Повреждены 13-этажный жилой дом, магазин, автомобили и административное здание. Ганжа опубликовал фотографии и видео пожара, который возник в многоэтажном доме. Там загорелись несколько квартир.

Российские беспилотники атаковали еще два района Днепропетровской области. В Никопольском районе ранения получила 64-летняя мирная жительница.

Всего за ночь войска РФ запустили по Украине 155 беспилотников, в том числе около 100 ударных «Шахедов». ПВО Украины обезвредила 139 дронов. 11 беспилотников упали на девяти локациях.