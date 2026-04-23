Умер ведущий Первого канала Алексей Пиманов, у него «не выдержало сердце», сообщил телеканал 23 апреля. Пиманову было 64 года.

Алексей Пиманов с 1996 года вел программу «Человек и закон». В 1996-2010 годах возглавлял телекомпанию «Останкино» (бывшая «РТС»), которая производит ряд передач для Первого канала.

Из-за полномасштабного вторжения войск России в Украину Пиманов, как пропагандист, попал под санкции Евросоюза, Великобритании и других стран.