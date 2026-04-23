«Там, где резали вход, мы нашли свой обход». Павел Дуров (под псевдонимом Дурикович) выпустил ИИ-шансон про блокировки интернета

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал композицию «Свой живой интернет» в жанре шансон, которую сгенерировал с помощью искусственного интеллекта.

«В 1990-х я любил создавать свои музыкальные треки в программах вроде . Сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов», — рассказал Дуров.

Бизнесмен пообещал выкладывать в свой телеграм-канал и другие композиции «под творческим псевдонимом Дурикович».

В первом треке Дуриковича есть такие слова:

Там, где резали вход, мы нашли свой обход.

У подъезда у нас говорят про VPN.

Малый, бабка, сосед — все теперь не боятся.

Если режут им свет, значит будем пробиваться.

Пусть бумажный их страх — на замки, на засовы.

У народа в руках тонкий мост через слово.

Мы пройдем, мы пройдем через каждый запрет.

Мы найдем, мы найдем свой живой интернет.

Мальчик знает, я знаю, бабка знает путь.

Нас не выключить навечно, нас уже не повернуть.

После усиления ограничений в отношении телеграма в России Павел Дуров обещал, что команда мессенджера «продолжит адаптироваться, делая трафик более сложным для обнаружения и блокировки».