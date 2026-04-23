Преступник с ножом напал на врачей в больнице в Махачкале. Двое раненых

Мужчина, вооруженный ножом, напал на врачей в больнице в Махачкале, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Дагестану 23 апреля.

Ранения получили два человека, травматолог и хирург, сообщило министерство здравоохранения республики.

Один из медработников получил ранение в шею и находится в тяжелом состоянии, у второго травмы лица, пишет телеграм-канал Baza, близкий к силовым структурам. Оба пострадавших находятся в реанимации.

По предварительным данным, как пишет Baza, мужчина «пришел в ярость» из-за того, что его дочери не успели оказать помощь.

Нападавшего задержали охранники больницы, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова медработника.