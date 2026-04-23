Предприниматели попросили Мишустина вводить НДС в размере 22% на импортные товары поэтапно, а не сразу

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с письмом, в котором просит вводить НДС на трансграничную торговлю поэтапно, пишет Forbes.

Сейчас один из вариантов, предложенный Минпромторгом, предусматривает одномоментное введение НДС в размере 22% на все иностранные товары. В другом варианте, от Минфина, предлагается поэтапный подход.

Предприниматели указывают, что одномоментное введение налога приведет к росту стоимости товаров на 15–25%, а это, в свою очередь, — к ценовому шоку, снижению трафика на маркетплейсах и оттоку покупателей в «нерегулируемые каналы». Из-за этого в первую очередь сократится выручка российских продавцов платформы, отмечают в АПЭТ. Для потребителей при этом подорожают наиболее чувствительные категории — в том числе электроника, одежда, обувь, косметика и товары для дома.

По словам предпринимателей, сейчас важное конкурентное преимущество российских продавцов перед китайскими — это сроки доставки. «В случае полного введения НДС экономика трансграничной модели будет уничтожена, а селлеры из КНР перейдут на локальную модель — откроют юрлица в России и будут работать со складов внутри страны», — пояснили в АПЭТ.

Предприниматели попросили обеспечить «плавный переходный период введения 22% ставки НДС до 2029 года» в интересах покупателей. Этот шаг, по их словам, позволит не ухудшить конкурентное положение российских продавцов на рынке и сдержит спрос покупателей в легальных каналах.

В октябре 2025 года Минфин предложил вводить НДС на импортные товары поэтапно и с плавным ростом: 5% в 2027 году, 10% в 2028 году, 15% в 2029 году и 20% в 2030 году. Однако в феврале 2026-го Минпромторг выступил с предложением ввести полный НДС в 22% для иностранных товаров, начиная с 1 января 2027 года. Эту инициативу поддержал комитет Госдумы по промышленности и торговле. Вслед за этим Минфин скорректировал свое предложение: ведомство все еще выступает за поэтапный ввод, но по более высокой ставке — 7% в 2027 году, 14% — в 2028-м и до 22% — в 2029-м.

Через повышение НДС с россиян соберут больше триллиона рублей только в 2026 году. Поможет ли это решить проблемы в экономике? И стоит ли опасаться роста цен?