Минкульт отказал в прокате фильму «Покидая Северную Корею», в котором главная героиня бежит из КНДР

Министерство культуры отказало фильму «Покидая Северную Корею» в выдаче прокатного удостоверения, сообщил прокатчик картины — компания U Films.

В сообщении говорится, что в прокате отказано «на основании знаменитого пункта „з“ — в иных определенных федеральными законами случаях». В связи с чем принято такое решение, Минкульт не указывает.

«Нам очень жаль, что у российского зрителя не будет легальной возможности увидеть эту трогательную картину», — заявили в U Films.

Фильм, как пишет прокатчик, рассказывает историю девушки, которая бежит из КНДР в Южную Корею, чтобы заработать деньги для больной матери. Режиссер картины — датчанин Фредерик Сельберг. Сценарий он написал в соавторстве с беженкой из Северной Кореи Шэрон Чхве.

«Моей целью было создать универсальный фильм, основанный на особенной истории вынужденного переезда и одновременно затрагивающей более широкие вопросы: кто мы, где наше место и как нас формируют общества, в которых мы живем», — приводит слова режиссера U Films.

В России премьера фильма должна была пройти 30 апреля. Картина была показана на международном кинофестивале в Пусане, там она получила приз зрительских симпатий.

Читайте также

С 1 марта онлайн-кинотеатры не могут показывать «дискредитирующий» традиционные ценности контент, а музыканты — петь о наркотиках Но вы вряд ли что-то заметите — цензура с нами уже давно

Читайте также

