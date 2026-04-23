ЛГБТК-проект «Парни плюс» объявили «экстремистской» организацией. Он работает в России почти 18 лет

Заводской районный суд Орловской области вынес решение по иску Минюста РФ о признании квир-медиапроекта «Парни плюс» «экстремистской организацией», сообщила команда проекта.

К материалам дела, пишут «Парни плюс», была приложена экспертиза, которая сочла доказательствами «экстремизма» истории о квир-людях из российских регионов, публикации о принятии себя, материалы о ЛГБТК-семьях, мониторинг дискриминации «и даже вебинар с участием психолога и юриста о законе о „пропаганде [ЛГБТК]“». Доклады о нарушении прав ЛГБТК-людей эксперты оценили как «враждебную деятельность против России», отмечают «Парни плюс».

«Парни+ работают для ЛГБТК-аудитории почти 18 лет. Все эти годы мы писали о здоровье, психическом благополучии, правах и безопасности сообщества, выпускали руководства, проводили вебинары, консультации и группы поддержки. Ничего „экстремистского“ в этой работе не было и нет», — заявили в проекте.

Команда заявила, что будет обжаловать решение суда и продолжит работу. «Когда государство объявляет экстремистами людей, которые пишут про любовь, права и психическое здоровье, оно, по сути, признается: правда об ЛГБТ‑людях для него опаснее любой пропаганды. И именно поэтому мы не можем позволить себе замолчать», — написал главный редактор Евгений Писемский.

Сайт «Парни плюс» был создан в 2008 году работниками общественных организаций. Проект посвящен сексуальному здоровью и семейным отношениям в ЛГБТК-сообществе, а также вопросам жизни с ВИЧ. «Парни плюс» проводят консультации для ЛГБТК-людей, ищущих помощи, и выпускают крупнейшее в России ЛГБТК-СМИ. После того, как в ноябре 2023 года Верховный суд России объявил «экстремистским» несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ», «Парни плюс» обещали, что станут «злее и еще активнее продвигать антивоенную и оппозиционную повестку».

Читайте также

