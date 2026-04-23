АвтоВАЗ запустил подписку на свои автомобили. За Lada Vesta надо будет платить около 44 тысяч рублей в месяц

АвтоВАЗ объявил о запуске программы долгосрочной подписки на свои автомобили Lada — «Lada Легко», сообщили в пресс-службе компании.

Пока по подписке можно купить только седан Lada Vesta с двигателем 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации «Практик». В будущем производитель собирается расширить список моделей и версий оснащений. Ранее руководство АвтоВАЗа собиралось расширить подписку на модели Granta и Largus.

Ежемесячный платеж зависит от комплектации и выбранных опций, но в среднем, сообщил автоконцерн, Lada Vesta по подписке обойдется примерно в 44 тысячи рублей в месяц (около 1,5 тысячи рублей в день).

В стоимость подписки включены полисы ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, помощь на дорогах, сезонная замена шин и их хранение. По условиям подписки управлять автомобилем смогут не более трех водителей. Также устанавливается годовой лимит пробега автомобиля — 30 тысяч километров.

Программа подписки рассчитана на год, затем автомобиль надо будет вернуть «без конструктивных изменений, с учетом естественного эксплуатационного износа».

По итогам 2025 года в России зафиксировали падение выпуска и продаж новых автомобилей. Спад продолжился и в начале 2026 года.

В марте 2026 года, по данным «Автостат», в России продали 104,28 тысяч новых легковых машин, что на 30,6% больше, чем в марте 2025-го.

Как отмечал «Коммерсант», в марте российский авторынок впервые за последние три месяца преодолел отметку в 100 тысяч единиц. В январе и феврале продажи были на уровне 80 тысяч штук. Эксперты объясняли рост эффектом низкой базы прошлого года и сезонностью.

