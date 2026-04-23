Адвокат Навального Игорь Сергунин вышел на свободу

Адвокат Алексея Навального Игорь Сергунин вышел на свободу после того, как отбыл назначенный ему срок лишения свободы. Сергунин покинул СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области, сообщает правозащитная организация «Первый отдел» 23 апреля.

Сергунин находился под стражей с 13 октября 2023 года. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за участие в «экстремистском сообществе».

В заключении остаются еще два адвоката Алексея Навального, Алексей Липцер и Вадим Кобзев. Они получили по пять и пять с половиной лет лишения свободы соответственно.

Всем троим адвокатам Навального на три года запретили заниматься адвокатской деятельностью.

