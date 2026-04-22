«VPN вне закона». В российских школах провели занятия об опасности использования VPN-сервисов

В школах российских регионов начали проводить уроки об опасности использования VPN, пишет «Верстка». Издание изучило посты о таких занятиях на страницах общеобразовательных учреждений во «ВКонтакте».

Так, министерство образования Вологодской области в феврале сообщило, что с девятиклассниками «обсудили „космическую“ кибербезопасность на „Уроке цифры“». Среди прочего школьникам рассказали, «чем опасны бесплатные и непроверенные VPN-сервисы и как они могут открыть доступ к личным данным и устройствам».

В Иркутском центре образования № 10 VPN-сервисы обсуждали «в рамках месячника антинаркотических мероприятий и мероприятий по финансовой безопасности». Школьникам провели «лектории о недопущении использования игр и виртуальных сетей VPN».

Уроки в рамках лектория назывались «VPN вне закона. Что можно и что нельзя теперь делать в Сети», «Использование VPN — отягчающее обстоятельство при совершении преступлений», «Почему геймерам необходимо с осторожностью выбирать VPN-провайдеров».

На занятия к детям приходили полицейские, специалисты из психоневрологического диспансера и Антинаркотического комитета, а также сотрудники ФСИН.

В другой иркутской школе № 32 провели занятие «Запрет использования VPN-сервисов: что нужно знать?». На нем рассказывали о рисках утечки данных. В одной из школ Ростовской области школьникам во время «беседы по безопасному интернету» рассказывали, что «такое персональные данные, цифровой след, анонимность в сети, риски использования VPN».

Несколько школ в Архангельской и Владимирской областях, Ханты-Мансийском округе и Екатеринбурге опубликовали похожие посты о вреде использования бесплатных VPN.

Cпрос на VPN в России резко вырос на фоне блокировок иностранных соцсетей и мессенджеров, в том числе телеграма. В ответ российские власти усилили борьбу с обходом блокировок.

как еще россияне пытаются обходить блокировки

Блокировки можно обойти не только с VPN и прокси, но и просто вставив в телефон зарубежную сим-карту. Они и правда помогают? Разбирается издание «Бумага»

как еще россияне пытаются обходить блокировки

Блокировки можно обойти не только с VPN и прокси, но и просто вставив в телефон зарубежную сим-карту. Они и правда помогают? Разбирается издание «Бумага»