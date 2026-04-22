В Сызрани в результате удара украинского дрона обрушился подъезд жилого дома. Погибли два человека, пострадали 11 человек

Обновление. В результате удара украинского беспилотника по дому в Сызрани погибли два человека. Их тела нашли при разборе завалов, сообщили в МЧС.

В Сызрани в ночь на 22 апреля украинский беспилотник попал в жилой четырехэтажный дом, сообщило управление МЧС по Самарской области. Один из подъездов четырехэтажного дома разрушен.

Пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Четыре человека, включая ребенка, были спасены из-под завалов, сообщили в МЧС. Разбор завалов на момент публикации новости завершен не был.

Astra, геолоцировавшая кадры с места происшествия, пишет, что поврежден дом по адресу: Астраханская, 8. На Астраханской улице находится Сызранский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», который ранее неоднократно атаковали украинские дроны.

Под удар беспилотников в Сызрани, пишет украинский мониторинговый канал Exilenova+, попал и еще один жилой дом.

Российский Mash также сообщает, что в результате попадания дрона возник пожар на шестом этаже девятиэтажного дома. Обломки беспилотника также задели машины у дома, две из них сгорели. Жителей эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 22 апреля над территорией России, в том числе над Самарской областью, было уничтожено 155 украинских беспилотников.