Россия с мая остановит поставки казахстанской нефти в Германию через трубопровод «Дружба»

Обновление. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что с мая казахстанскую нефть не будут поставлять по трубопроводу «Дружба» в Германию. «Это связано с техническими возможностями», — заявил он. Отвечая на вопрос, серьезная ли это потеря для Германии, Новак сказал: «Немцы отказались от российской нефти — значит у них все в порядке».

Россия с 1 мая собирается прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию, сообщили Reuters и Financial Times со ссылкой на источники. По данным Reuters, скорректированный график поставок нефти уже направлен властям этих стран.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил журналистам, что республика получила «неофициальную информацию» о том, что в мае не сможет использовать нефтепровод «Дружба» для поставок в Германию.

По его словам, в России сослались на «неимение технической возможности» для прокачки казахстанской нефти. «Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», — добавил министр.

Официальных заявлений от России не поступало. Представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами не стал комментировать сообщения о прекращении поставок.

Высокопоставленный казахстанский чиновник заявил FT, что цель этого решения российских властей — оказать давление на Евросоюз и в частности Германию, которая считается крупнейшим поставщиком оружия для Украины.

Казахстан с 2023 года поставляет нефть на нефтеперерабатывающий завод РСК в немецком городе Шведт по северной ветке «Дружбы», проходящей через Польшу. В 2025 году экспорт казахстанской нефти через российский участок «Дружбы» составил 2,146 миллиона тонн (около 43 тысяч баррелей в сутки).

Прекращение поставок ставит под угрозу большую часть запасов бензина, керосина и топлива с одного из крупнейших немецких НПЗ. Топливо с него обеспечивает 9 из 10 автомобилей в регионе Берлина и Бранденбурга, отмечает Reuters.

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)