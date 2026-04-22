Россия с мая остановит поставки казахстанской нефти в Германию через трубопровод «Дружба»
Обновление. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что с мая казахстанскую нефть не будут поставлять по трубопроводу «Дружба» в Германию. «Это связано с техническими возможностями», — заявил он. Отвечая на вопрос, серьезная ли это потеря для Германии, Новак сказал: «Немцы отказались от российской нефти — значит у них все в порядке».
Россия с 1 мая собирается прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию, сообщили Reuters и Financial Times со ссылкой на источники. По данным Reuters, скорректированный график поставок нефти уже направлен властям этих стран.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил журналистам, что республика получила «неофициальную информацию» о том, что в мае не сможет использовать нефтепровод «Дружба» для поставок в Германию.
По его словам, в России сослались на «неимение технической возможности» для прокачки казахстанской нефти. «Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», — добавил министр.
Официальных заявлений от России не поступало. Представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами не стал комментировать сообщения о прекращении поставок.
Высокопоставленный казахстанский чиновник заявил FT, что цель этого решения российских властей — оказать давление на Евросоюз и в частности Германию, которая считается крупнейшим поставщиком оружия для Украины.
Казахстан с 2023 года поставляет нефть на нефтеперерабатывающий завод РСК в немецком городе Шведт по северной ветке «Дружбы», проходящей через Польшу. В 2025 году экспорт казахстанской нефти через российский участок «Дружбы» составил 2,146 миллиона тонн (около 43 тысяч баррелей в сутки).
Прекращение поставок ставит под угрозу большую часть запасов бензина, керосина и топлива с одного из крупнейших немецких НПЗ. Топливо с него обеспечивает 9 из 10 автомобилей в регионе Берлина и Бранденбурга, отмечает Reuters.