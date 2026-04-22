«Всю неделю открывать окна, шуметь, стучать по кастрюлям». Политик Екатерина Дунцова предложила устроить «домашний протест» за свободный интернет. И попросила Путина ответить, законно ли это

Журналистка и политик Екатерина Дунцова объявила о намерении организовать «домашний протест» за свободный интернет в России.

Как пишет Дунцова в своем телеграм-канале, власти в последнее время запрещают фактически любые формы уличного протеста, поэтому она хочет выразить несогласие, не выводя людей на улицы.

Всю неделю открывать окна в 8 вечера и шуметь за свободный интернет — дудеть, свистеть, стучать по кастрюлям, включать музыку, любым безопасным способом и в рамках допустимого уровня шума.

Дунцова отметила, что формально такой протест не запрещен, но «мы все понимаем, насколько гибко сегодня трактуется закон».

В связи с этим, сообщила Дунцова, она направила обращения президенту РФ Владимиру Путину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, главе Совфеда Валентине Матвиенко, председателю СК Александуру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Александру Гуцану. Она призвала всех желающих также обратиться к представителям власти с таким вопросом.

Екатерина Дунцова — журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы. В 2024 году она планировала баллотироваться на выборах президента РФ, но Центризбирком отказал ей в регистрации. После этого она пыталась создать собственную политическую партию «Рассвет», но ее отказался зарегистрировать Минюст РФ.

В мае 2024 года (через два месяца после президентских выборов) российские власти объявили Дунцову «иностранным агентом».