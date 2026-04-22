Бывшего олигарха Владимира Плахотнюка приговорили в Молдове к 19 годам по обвинению в хищении миллиарда долларов

Суд в Кишиневе объявил бывшего олигарха Владимира Плахотнюка виновным в хищении 1 миллиарда долларов из банковской системы страны и приговорил к 19 годам лишения свободы.

Суд также лишил его права занимать определенные государственные должности в течение пяти лет и обязал выплатить государству компенсацию в размере приблизительно 60 миллиардов долларов, пишет РБК.

Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак, сообщает ТАСС, заявил, что будет оспаривать приговор. Сам бывший олигарх на заседаниях суда присутствовать отказался. Вину Плахотнюк не признал, а его защита заявляла, что уголовное преследование политически мотивировано.

Владимир Плахотнюк в 2010-х считался самым влиятельным человеком в Молдове. По версии молдавских СМИ, он даже неформально контролировал правительство и большинство в парламенте.

Обвинения в выводе из банковской системы Молдовы 1 миллиарда долларов появились в 2015 году. Такую сумму за несколько дней до выборов в Молдове три банка — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala — выдали неустановленным лицам. Дело о «краже миллиарда» спровоцировали массовые акции протеста в Молдове. Деньги, по версии следствия, были выведены из Молдовы через финансовые учреждения, находившихся под контролем Илана Шора. В 2017 году Шор был объявлен молдавским судом виновным в банковском мошенничестве и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы. Приговор был оспорен и пока апелляционная инстанция собиралась рассматривать дело, Шор создал свою партию и стал депутатом.

В 2019 году, когда после очередного политического кризиса власть в Молдове сменилась, Плахотнюк и Шор покинули страну. В апреле 2023-го Шора заочно приговорили в Молдове еще к 15 годам лишения свободы.

В июле 2025 года Плахотнюк, объявленный в международный розыск, был задержан в Греции, а позднее экстрадирован в Молдову.

В России на Плахотнюка заведены уголовные дела о финансовых махинациях, контрабанде наркотиков и руководстве преступным сообществом. В июле 2023-го Тверской суд Москвы, напоминает РБК, заочно приговорил его к 20 годам колонии с конфискацией имущества за вывод 126 миллиарда рублей из России в 2013–2014 годах.

Плахотнюк также находится под санкциями Евросоюза и США.