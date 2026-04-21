Жителя Сочи оштрафовали по делу о демонстрации нацистской символики — за пост с «Котольфом Китлером»
Адлерский районный суд Сочи оштрафовал на тысячу рублей местного жителя по административному протоколу о публичной демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Внимание на решение суда обратили «Верстка» и «Медиазона».
В постановлении говорится, что житель Сочи опубликовал в телеграме «символику „Котольф Китлер“». Суд счел ее «нацистской атрибутикой, использовавшейся Третьим Рейхом».
Автор поста признал вину и получил минимальный штраф.
В документе не уточняется, что именно опубликовал подсудимый. «Верстка» предполагает, что речь идет о фотографии кота с особым окрасом морды, который напоминает усы и прическу Адольфа Гитлера.
Была ли в публикации нацистская символика, неизвестно. Как отмечает «Медиазона», в поисковой выдаче Google по запросу «Котольф Китлер» можно найти изображения котов без нее.
В интернете так же есть сатирический сайт catsthatlooklikehitler.com (дословно: «Коты, похожие на Гитлера») с фотографиями таких котов. Он уже несколько лет не обновляется.