Адлерский районный суд Сочи оштрафовал на тысячу рублей местного жителя по административному протоколу о публичной демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Внимание на решение суда обратили «Верстка» и «Медиазона».

В постановлении говорится, что житель Сочи опубликовал в телеграме «символику „Котольф Китлер“». Суд счел ее «нацистской атрибутикой, использовавшейся Третьим Рейхом».

Автор поста признал вину и получил минимальный штраф.

В документе не уточняется, что именно опубликовал подсудимый. «Верстка» предполагает, что речь идет о фотографии кота с особым окрасом морды, который напоминает усы и прическу Адольфа Гитлера.

Была ли в публикации нацистская символика, неизвестно. Как отмечает «Медиазона», в поисковой выдаче Google по запросу «Котольф Китлер» можно найти изображения котов без нее.

В интернете так же есть сатирический сайт catsthatlooklikehitler.com (дословно: «Коты, похожие на Гитлера») с фотографиями таких котов. Он уже несколько лет не обновляется.