Суд в Москве отправил в СИЗО двух сотрудников Российской академии наук (РАН) и замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) по делу о взятках, сообщает ТАСС.

Арестованные — член-корреспондент РАН Сергей Сидоренко, консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности в РАН Алексей Молчанов, а также первый замдиректора ИНТЭЛ Николай Каргин.

По данным ТАСС, Сидоренко и Молчанова обвиняют в получении взяток от кандидатов на получение грантов (часть 6 статьи 290 УК), а Каргина — в даче (часть 5 статьи 291 УК). Когда проходили заседания суда, агентство не уточняет.

На сайте московских судов находятся карточки дел Сидоренко и Молчанова, а также объединенного дела, включающего всех троих фигурантов. В карточке Молчанова опубликовано апелляционное постановление. Из него следует, что Молчанова задержали 26 февраля (днем ранее было возбуждено дело), а на следующий день Басманный районный суд постановил заключить его под стражу на полтора месяца — до 25 апреля.

В документе подтверждается, что должностные лица РАН получали взятки «как лично так и через посредников» от кандидатов на получение грантов — за выставление максимальных баллов в ходе экспертизы заявок проектов. О каких конкретно проектах идет речь — неизвестно.

Из карточки объединения дел фигурантов в одно производство следует, что заседание по продлению срока содержания под стражей назначено на 21 апреля.

По данным ТАСС, никто из фигурантов вину не признал.