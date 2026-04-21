Трамп продлил временное перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не представят свое предложение о мирном урегулировании и пока не завершатся переговоры.

Трамп отметил, что приказал вооруженным силам США продолжать блокаду портов Ирана и «во всех других отношениях оставаться готовыми и способными к действиям».

Представители Ирана ранее обвинили США нарушили временное перемирие, которое стороны заключили две недели назад. Кроме того, представители Тегерана отказались участвовать в переговорах с США, которые планировались в Пакистане 22 апреля. Делегация США в Пакистан также не поехала.

США и Иран заключили соглашение о временном прекращении огня в ночь на 8 апреля. Стороны договорились, что перемирие будет длиться две недели. В это время США и Иран провели первый раунд переговоров в Исламабаде, но не смогли договориться о мире.

Открытие Ормузского пролива — важная частью временного перемирия между США и Ираном. Однако за две недели, пока длился режим прекращения огня, пролив в общей сложности оставался открытым лишь один день — 17 апреля.

Благодаря войне США с Ираном стало намного понятнее, как Трамп управляет Америкой В Белом доме хаос. От президента скрывают детали операций, чтобы избежать его необдуманных приказов

