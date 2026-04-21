РЕН ТВ: в Москве пришли с обысками к руководителям издательства «Эксмо». Задержан гендиректор Евгений Капьев

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к руководителям издательства «Эксмо», сообщил телеканал РЕН ТВ без ссылки на источник.

По его данным, обыски проходят по нескольким адресам по делу об организации деятельности экстремистской организации. Генеральный директор издательства Евгений Капьев задержан, утверждает РЕН ТВ.

«Оперативно-следственные мероприятия могут быть связаны с производством и распространением издателем экстремистской книгопечатной продукции», — заявляет канал.

Канал пишет, что руководители «Эксмо», к которым пришли с обысками, якобы «разработали схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних».

РЕН ТВ опубликовал видео, как из микроавтобуса, припаркованного у офиса «Эксмо», выходят люди в костюмах, предположительно силовики. Из ролика неясно, что именно происходит.

Источник «Коммерсант» подтвердил обыски и задержание Капьева. Собеседник газеты утверждает, что гендиректора «Эксмо» задержали для допроса.

В «Эксмо» сообщения об обысках и задержании Капьева не комментировали.

Издательская группа «Эксмо-АСТ», в которую входит «Эксмо», крупнейшая в России.

Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев неоднократно публично о том, с какими трудностями сталкиваются книгоиздатели в связи с новыми требованиями российских законов.

В мае 2025 года десять книг издательства Popcorn Books (входило в «Эксмо-АСТ»), стали причиной для первого в России дела об «ЛГБТ-экстремизме», возбужденного в отношении книгоиздателей.

В рамках «дела книгоиздателей» у бывших и действующих сотрудников «Эксмо», Popcorn Books и Individuum прошли обыски, нескольких фигурантов отправили под домашний арест, обвинив в организации деятельности экстремистской организации, участии в ней и вовлечении в ее деятельность.

