На красной ветке московского метро закрыли участок от «Парка культуры до «Сокольников». По некоторым данным, с рельсов сошел вагон поезда

Обновлено. К 13:00 в дептрансе заявили, что движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график.

В Москве на Сокольнической (красной) линии метро прервано движение между станциями «Парк Культуры» и «Сокольники».

В департаменте транспорта Москвы вначале сообщили, что движения нет между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского». Затем — что движение от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского» восстановлено, но оставшийся участок линии по-прежнему закрыт.

Причиной стала техническая неисправность одного из составов на участке линии, заявили в дептрансе. Безопасности пассажиров, как утверждается, ничего не угрожало, сотрудники метро «помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что, по предварительной информации, сошел с рельсов один из вагонов поезда, остановившегося в тоннеле. По словам очевидцев, поезд отъехал от станции «Комсомольская» в сторону «Красносельской». ТАСС со ссылкой на оперативные службы также пишет, что остановка поезда могла произойти из-за схода вагона с рельсов.

Пассажиры рассказывают о задымлении на станции «Красные ворота» и в одном из вагонов на «Комсомольской».

По информации телеграм-канала 112, во время инцидента пострадал 63-летний мужчина, он госпитализирован с переломом. Официально это не подтверждено.