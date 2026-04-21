Мессенджер Max переименовали — в «Макс»
Источник: Meduza
«Национальный мессенджер» Max переименован. В магазинах приложений App Store и Google Play он теперь называется «Макс».
«Национальный мессенджер» Max был запущен компанией VK весной 2025 года. Власти РФ развернули активную кампанию, навязывая его использование — от домовых чатов до авторизации на «Госуслугах». Параллельно в России ограничили работу вотсапа и фактически заблокировали телеграм.
С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка и запрете англицизмов. На зарегистрированные торговые марки действие закона не распространяется.