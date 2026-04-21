«Национальный мессенджер» Max переименован. В магазинах приложений App Store и Google Play он теперь называется «Макс».

«Национальный мессенджер» Max был запущен компанией VK весной 2025 года. Власти РФ развернули активную кампанию, навязывая его использование — от домовых чатов до авторизации на «Госуслугах». Параллельно в России ограничили работу вотсапа и фактически заблокировали телеграм.

С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка и запрете англицизмов. На зарегистрированные торговые марки действие закона не распространяется.

Путин подписал закон о защите русского языка. Власти несколько лет обещали запретить вывески с иностранными словами — но так и не смогли Вы по-прежнему сможете покупать coffee и ходить на sale 5 карточек