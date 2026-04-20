В Тбилиси хотят построить Trump Tower

The Trump Organization объявила, что планирует построить в Тбилиси 70-этажный небоскреб Trump Tower.

Здание собираются построить у центрального парка на территории бывшего ипподрома в Сабуртало, пишет Paper Kartuli.

Проект небоскреба спроектирует архитектурное бюро Gensler, крупнейшая архитектурная компания в мире. В строительстве будут участвовать грузинские компании, в том числе крупнейший застройщик страны Archi.

Trump Tower — название 58-этажного здания в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира The Trump Organization. Под брендом Trump Tower создано еще несколько небоскребов в разных городах мира, например, в Стамбуле и Баку.