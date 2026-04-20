В Ростове-на-Дону тигр сбежал из цирка во время представления. Возбуждено уголовное дело

В Ростове-на-Дону во время представления в цирке упала защитная сетка вокруг манежа, и в зрительный зал выбрался тигр.

Животное, пишет 161.Ru, некоторое время ходило среди зрителей, которых по громкой связи просили сохранять спокойствие, затем тигра оттеснили на улицу, после чего дрессировщики успешно загнали его в специальный контейнер. Никто из зрителей и сотрудников цирка не пострадал.

По факту произошедшего, сообщила пресс-служба управления СК России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В базовом варианте эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо обязательных или принудительных работ, либо ограничением или лишение свободы на срок до 2 лет.

Инцидент произошел в нестационарном Цирке династии Довгалюк, стоящем на территории выставочного комплекса ДонЭкспоцентр. На сайте цирка сообщается, что в программу представлений входит «Аттракцион хищников» под руководством Виктории и Виталия Довгалюк, в котором участвуют три тигра и львица.

В Ростове-на-Дону есть стационарный Ростовский государственный цирк. В воротах этого цирка в июне 2023 года во время мятежа Евгения Пригожина стоял танк ЧВК Вагнера, кадры с которым были широко растиражированы.