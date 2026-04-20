Умер скрипач и дирижер Сергей Стадлер. Ему стало плохо на борту самолета, летевшего в Стамбул

Народный артист России, скрипач, главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Петербурга Сергей Стадлер умер 20 апреля в возрасте 63 лет, сообщила «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу губернатора Петербурга.

По информации издания, музыканту стало плохо на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул. Из-за этого самолет приземлился в Бухаресте, врачи пытались реанимировать артиста, но спасти его не удалось.

Сергей Стадлер — мэтр отечественной и мировой классики. Он вырос в семье музыкантов в Ленинграде, с пяти лет играл на скрипке. В 1995 году стал первым исполнителем, удостоенным чести играть на скрипке «Il Cannone» Гварнери дель Джезу на открытых концертах.

Возглавлял Петербургскую консерваторию с 2008-го по 2011 год. Основал и возглавил Симфонический оркестр Петербурга в 2013-м.