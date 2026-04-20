Суд в Москве оштрафовал Моргенштерна на семь миллионов рублей по «иноагентскому» делу

Мировой суд в Москве заочно приговорил рэпера Алишера Моргенштерна к штрафу в размере семи миллионов рублей по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщает «Медиазона».

Поводом для преследования стали посты Моргенштерна, опубликованные в телеграме, инстаграме и ютьюбе в период с марта по июнь 2024 года без плашек «иноагента». Гособвинение требовало для рэпера штраф в размере восьми миллионов 206 тысяч рублей.

Адвокат Ильдар Исламов, представляющий интересы артиста, заявил в прениях, что доказательств для признания вины Моргенштерна недостаточно, а уголовное дело завели из-за уже удаленных постов.

Моргенштерн до полномасштабной российско-украинской войны неоднократно положительно высказывался о политике Владимира Путина, однако после ее начала поменял позицию по этому вопросу и уехал из России. В мае 2022 года его объявили «иностранным агентом». В 2024 году на него возбудили дело по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента» и объявили в розыск в РФ. Московское имущество рэпера арестовано.