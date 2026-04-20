Путин в качестве эксперимента ввел отсрочку уплаты НДС при ввозе товаров в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении эксперимента по отсрочке уплаты НДС, который таможня взимает при ввозе товаров в Россию. Эксперимент продлится до 30 июня 2027 года.

При импорте товаров в Россию компании смогут отсрочить уплату налога на добавочную стоимость максимум на три месяца. Отсрочку будут предоставлять без уплаты процентов, говорится в указе.

Как отмечает РБК, в эксперименте могут участвовать юридические лица, которые:

входят в реестр уполномоченных экономических операторов и (или) в перечень системообразующих организаций экономики России;

работают на общей системе налогообложения (ОСНО), то есть платят внутренний НДС;

и продают импортные товары, на которые предоставлена отсрочка, либо физлицам, не являющимся ИП, либо организациям на ОСНО.

Отсрочка предоставляется на уплату налога таможенным органам. Она касается только импорта из стран, не относящихся к , поскольку при ввозе из ЕАЭС налог уплачивается непосредственно в налоговую.

Сейчас компании, которые ввозят товары для продажи внутри страны, уплачивают налог в полном объеме авансовым платежом — до предоставления таможенной декларации. То есть импортер должен иметь на лицевом счете сумму, достаточную для уплаты НДС.