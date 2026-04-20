МВД предложило запретить экстрадицию иностранцев, получивших убежище в России. Это позволит не выдавать иностранных хакеров и бывших украинских чиновников

МВД предложило законодательно запретить выдавать за границу любых иностранцев, которые получили тот или иной вид убежища в России.

Сейчас РФ не экстрадирует только тех иностранцев, которые получили убежище из-за того, что на родине им грозит преследование по признаку расы, национальности или принадлежности к какой-либо официальной группе.

Новое предложение МВД распространяет запрет выдачи на всех иностранцев, независимо от их статуса (беженец, временная защита, временное убещиже, политическое убежище).

Как отмечает «Настоящее время», если предложение МВД будет принято, под него попадут, например, иностранные хакеры, а также бывшие украинские чиновники и силовики, перешедшие на сторону России. Их нельзя будет выдать, даже если на родине их будут обвинять в уголовных преступлениях.