«Медиазона»: пассажиров рейса из Тель-Авива пять часов продержали в аэропорту Домодедово без воды и еды. Им говорили, что они «зря прилетели» и в Москве им «не рады»

Сотрудники правоохранительных органов 19 апреля пять часов продержали в аэропорту Домодедово не менее 40 человек, прилетевших рейсом из Тель-Авива, рассказал «Медиазоне» очевидец. Все это время у израильтян, среди которых были как те, у кого два гражданства — Израиля и России, так и обладатели только израильских паспортов, не было доступа к еде, воде и туалету.

По словам собеседника «Медиазоны», силовики вели себя по-хамски и требовали разблокировать телефоны, однако после получения отказа ограничились требованием отключить технику.

Затем израильтян вызывали на «беседу», в ходе которой некоторым из них говорили, что Иран — союзник России и что враг Ирана — «и наш враг», а также сообщали, что их визиту в Москву «не рады» и что они «зря прилетели».

Израильтян заставили подписать бумаги с «предупреждениями» — предположительно, пишет «Медиазона», речь идет о документе, в котором информируют о «недопустимости нарушения закона». После этого всех отпустили. Собеседник издания отметил, что при вручении бумаг силовики начали вести себя «очень вежливо и аккуратно».

На российских границах (как наземных, так и в аэропортах) регулярно проводятся проверки въезжающих в страну. На так называемые беседы могут вызвать и иностранцев, и россиян (как тех, у которых есть еще одно гражданство, так и тех, у кого только российский паспорт). Сотрудники правоохранительных органов могут потребовать от них разблокировать телефон или ноутбук.

Представительство Минтруда Таджикистана в России, писал «Первый отдел» в середине апреля, сообщило, что Погранслужба ФСБ подтвердила право ее сотрудников требовать предоставить доступ к содержимому телефонов, ноутбуков и других устройств при пересечении российской границы.

Поправки в закон «О Государственной границе РФ», которые позволяют пограничникам досматривать личные вещи пересекающих границу, внесли летом 2025 года. Отказ грозит штрафом или административным арестом до 15 суток по статье 18.7 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ»). Неофициально, отмечал адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов, такая практика существовала уже давно. «Мы многократно сообщали о фальсификации дел об административных правонарушениях за отказ показать телефон или просто потому, что силовикам не понравился человек», — сказал он.

