Горбатый кит, который застрял на мели в Балтийском море и почти не двигался с конца марта, проплыл несколько километров

12-метровый горбатый кит Тимми, который с начала марта несколько раз застревал на мелководье на балтийском побережье Германии, утром 20 апреля сошел с мели и начал плавать самостоятельно, сообщает Der Spiegel.

Лодки спасателей попытались вывести животное из залива Кирхзее, где во многих местах глубина составляет всего около 1,2–2 метра. Кит, плавая по заливу, несколько раз менял направление, и вскоре замер неподалеку от входа в соседний залив Висмар. Пока неясно, почему животное перестало плыть дальше.

В министерстве окружающей среды Мекленбурга — Передней Померании сомневаются, что кит снова выбросился на берег. Представители ведомства считают, что ослабленное, дезориентированное и, вероятно, больное животное нуждается в отдыхе.

За утро кит проплыл от трех до пяти километров, отмечает Der Spiegel. Он смог выплыть с мели благодаря подъему уровня воды и сильному ветру в заливе.

Кит, получивший имя Тимми, с начала марта несколько раз застревал на мели у берегов Германии в Балтийском море. Животное выбиралось самостоятельно или с помощью спасателей.

В конце марта кит снова застрял на мелководье, и с 31 марта практически неподвижно лежал, не предпринимая попыток выбраться. В начале апреля местные власти и эксперты-океанографы пришли к выводу, что Тимми в очень плохом состоянии и попытки помочь ему только усугубляют страдания животного.

В итоге власти прекратили спасательную операцию. Позже они разрешили волонтерам частной инициативы, которую финансируют местные предприниматели, еще раз попытаться помочь животному, взяв ответственность за судьбу кита на себя. Подготовка к новой спасательной операции велась с 16 апреля.

За китом наблюдают врачи, спасатели и зоозащитники, надеясь, что он сможет вернуться в открытое море. Если это произойдет и животное выживет, на него могут установить GPS-трекер, чтобы отслеживать его перемещения.

