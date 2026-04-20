ФСБ объявила о задержании гражданки Германии по обвинению в подготовке теракта в Пятигорске

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о предотвращении теракта «на объекте правоохранительных органов Ставропольского края», который якобы готовила «гражданка Германии, 1969 года рождения».

В заявлении Центра связей с общественностью ФСБ, которое цитируют российские госагентства, включая «Интерфакс», подчеркивается, что задержанная действовала «по заданию украинских спецслужб».

Теракт, заявили в ФСБ, планировалось устроить «в утренние часы для наибольшего количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов».

Гражданка Германии, следует из заявления ФСБ, несла бомбу «к объекту правоохранительных органов в Пятигорске». Взрывное устройство «зафиксировали и заблокировали средства радиоэлектронной борьбы», заявила российская спецслужба.

Взрывное устройство должен был дистанционно привести в действие «гражданин одной из республик Центральноазиатского региона», заявили в ФСБ. Он также задержан.

Имена задержанных ФСБ не раскрывает, сообщая лишь, что они оба дали признательные показания.

Гражданка Германии, фигурирующая в деле о подготовке теракта, долгое время была так называемым дропом — подставным лицом, которых мошенники используют в качестве посредников для получения или отправки денег, добавили в ФСБ.