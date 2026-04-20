ChatGPT и Gemini перестали работать в разных странах мира
Источник: OpenAI
Компания OpenAI сообщила на своем сайте, что 20 апреля перестали работать чат-бот ChatGPT и Codex, ИИ-инструмент для кодинга.
«Мы расследуем проблему с указанными сервисами», — сообщили в OpenAI.
Одновременно с этим пользователи стали жаловаться на то, что не работает бот Gemini от Google, следует из данных Downdetector.
На странице Google AI Studio сообщается, что «API Gemini испытывает проблемы с обработкой недавно созданных ключей».
Также пользователи сообщают, что недоступен чат-бот Claude. При этом на сайте компании, разработавшей этот ИИ, о неполадках не сообщается.