В Луизиане в результате стрельбы погибли восемь детей. Нападавший пытался сбежать, но его убили полицейские

Восемь детей погибли при стрельбе в городе Шривпорт, штат Луизиана, сообщает NBC News, ссылаясь на полицию.

Инцидент произошел утром 19 апреля. Полицейские приехали на вызов после сообщений о бытовой ссоре. На месте они обнаружили, что стрельба произошла в двух домах города. Один из пострадавших укрылся в третьем доме по соседству.

Всего в результате стрельбы ранения получили десять человек. Погибли восемь детей в возрасте от одного года до 14 лет.

Полиция полагает, что стрелявший был один. Он сбежал с места преступления, угнал автомобиль, но вскоре был убит патрульными во время погони.

Мотив нападавшего пока неизвестен. О его личности в полиции почти ничего не сообщили, кроме того, что некоторые погибшие дети были его родственниками.

«Это трагическая ситуация, возможно, самая страшная трагедия, которая когда-либо происходила в Шривпорте», — сказал мэр города Том Арсено, отметив, что все жители скорбят.