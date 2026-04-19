Умер художник и писатель Владимир Шинкарёв

В Петербурге в возрасте 72 лет умер советский и российский художник, писатель, идеолог «Митьков» Владимир Шинкарёв, сообщили художники Ольга Торбелутс и Дмитрий Шагин.

Шинкарёв — один из основателей творческой группы «Митьки». С его книги «Митьки», в которой он описал типичного митька — добродушного беззаботного пьяницу из Ленинграда — началось одноименное арт-движение. В 2008 году Шинкарёв объявил о разрыве с группой.

Работы художника хранятся в собраниях Третьяковской галереи в Москве, Русского музея и Эрмитажа в Петербурге, музея Виктории и Альберта в Лондоне и других.

Как писатель Шинкарёв известен в том числе романами «Папуас из Гондураса» и «Максим и Федор».