Умерла французская актриса Натали Бай

Французская актриса Натали Бай умерла в возрасте 77 лет, сообщает Le Monde со ссылкой на Agence France-Presse.

Семья Бай рассказала, что она умерла в своем доме в Париже, добавив, что у актрисы была диагностирована .

Актриса снялась более чем в 90 фильмах, работая с крупнейшими французскими режиссерами четыре раза становилась обладателем французской национальной кинопремии «Сезар». В числе прочего, Бай появилась в фильме «Поймай меня, если сможешь» (2002 год) режиссера Стивена Спилберга в роли матери герой Леонардо Ди Каприо. Одну из последних ролей Бай сыграла в фильме «Аббатство Даунтон 2» (2022 год).

«Мы так любили Натали Бэй. Своим голосом, улыбками и скромностью она сопровождала последние десятилетия французского кинематографа, от Франсуа Трюффо до Тони Маршаль. Актриса, с которой мы любили, мечтали, росли», — написал в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.