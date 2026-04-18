Московские каршеринги начали проводить когнитивные тесты для водителей перед поездкой

Все операторы каршерингов в Москве внедрили технологию проверки состояния водителей перед поездкой, заявил глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов.

Перед арендой авто, пишет телеграм-канал Дептранса Москвы, система может предложить пользователю пройти короткий когнитивный тест, представляющий собой мини-игру на скорость реакции. Например, водителей просят быстро расставить цифры по порядку или выбрать картинки, на которых изображены определенные предметы.

Проверку запускают поздним вечером, ночью и ранним утром — когда внимание водителей может быть снижено.

В Москве действуют несколько операторов каршеринга. По данным Дептранса Москвы, в сутки пользователи каршеринга совершают около 150 тысяч поездок.