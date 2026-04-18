Финляндия стала первой страной, которая сократила свое участие на Венецианской биеннале после того, как Россия впервые после начала полномасштабной войны с Украиной анонсировала собственный проект.

Об этом, пишет ARTnews, объявило министерство образование и культуры Финляндии. В ведомстве подчеркнули: Россия, как они считают, не должна участвовать в биеннале, «пока продолжается российская агрессия в отношении Украины».

Министр культуры и образования Финляндии Мари-Леена Талвитие добавила, что некоторые чиновники все же поедут на биеннале, чтобы поддержать финское искусство и культуру. Однако официальной делегации от Финляндии на биеннале не будет. Выставка в финском павильоне по-прежнему запланирована.

Россия не участвовала в биеннале с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году и не использовала свой павильон в Венеции, сдавая его в аренду.

Планируется, что Россия на биеннале, которая в 2026 году пройдет с 9 мая по 22 ноября, представит серию звуковых перформансов под общим названием «Дерево укоренено в небе».

Фонд биеннале не препятствует возвращению России. Это решение раскритиковали власти Украины; Еврокомиссия пригрозила лишить Венецианскую биеннале своего гранта, министры культуры 22 стран Европы написали открытое письмо с требованием не допускать российских участников на форум. Однако Фонд биеннале пока свое решение не изменил.

