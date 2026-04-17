Жители Петербурга пожаловались на неработающий мобильный интернет. Из-за атаки дронов ночью в городе закрывали аэропорт

Жители Петербурга утром 17 апреля пожаловались на сбои в работе мобильного интернета, пишут «Фонтанка», «Мой район» и другие местные издания.

О росте числа жалоб на неработающий мобильный интернет также свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

Читатели «Фонтанки» рассказали, что заметили проблемы в работе мобильного интернета около 6 часов утра. Сбои наблюдались у всех основных операторов связи.

В ночь на 17 апреля Ленинградскую область атаковали украинские беспилотники. Губернатор Александр Дрозденко в районе 3 часов ночи, объявляя об опасности, предупредил, что «возможно понижение скорости мобильного интернета». Позже он сообщил, что над областью сбиты 12 дронов. По его словам, в Выборгском районе в результате падения обломков загорелся склад. Также есть небольшие повреждения в Ломоносовском районе. Пострадавших в результате атаки нет, уточнил Дрозденко.

В районе 4:30 утра в аэропорту Пулково были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Спустя примерно четыре часа их сняли. В связи с ограничениями были задержаны или отменены более 20 рейсов.

