В Петербурге сбежавший из части военный убил конвоира, сопровождавшего его обратно

В Петербурге военнослужащий, сбежавший из своей части и задержанный военной полицией, убил одного из конвоиров, сопровождавших его обратно к месту службы, сообщает Следственный комитет.

Рядового задержали после побега из части в Петрозаводске 15 апреля. При конвоировании вечером 16 апреля в Петербурге он отвлек внимание сопровождавших и нанес одному из них, контрактнику из этой же воинской части, серию ударов ножом. Тот умер на месте.

Преступник скрылся, но его вскоре задержали снова. Возбуждено дело по статье об убийстве человека «в связи с осуществлением служебной деятельности» (пункт «б» части 2 статьи 105 УК).

В СК не приводят подробностей о подозреваемом. «Фонтанка» пишет, что это 35-летний контрактник, а убитому было 44 года.

«Вы все миллионеры. Вы все трупы» Россияне отправляются на войну за большими деньгами — а в итоге отдают их в виде взяток командирам. «Медуза» рассказывает, как это устроено

