Росавиация предложила запретить использование пауэрбанков на борту самолетов

Росавиация обратилась к Минтрансу с предложением запретить использование пауэрбанков на борту самолетов — после инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», где такое устройство загорелось во время полета, пишут «Известия».

Пожар на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул произошел в феврале 2026 года. Бортпроводники оперативно ликвидировали возгорание и полет был продолжен, следует из отчета Уральского межрегионального управления воздушного транспорта (МТУ).

Комиссия, расследовавшая инцидент, в своем отчете указала, что на фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием таких устройств следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство — вплоть до ограничения или полного запрета использования пауэрбанков на борту воздушных судов в течение всего полета.

В «Уральских авиалиниях» сообщили «Известиям», что уже руководствуются рекомендациями Росавиации и внесли соответствующие изменения в правила перевозки. В S7 также сообщили, что по правилам авиакомпании пауэрбанки разрешено перевозить только в ручной клади, нельзя держать их на багажных полках и использовать во время полета. Аналогичные правила и у «Аэрофлота», а Azur Air помимо этого требует, чтобы устройство было в защитной упаковке.

Росавиация, в свою очередь, после выхода материала «Известий» сообщила, что «оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет». «Ограничения на провоз таких устройств уже существуют — регламентируются как международными требованиями в области безопасной перевозки опасных грузов по воздуху, так и правилами авиакомпаний», — сообщили в Росавиации, добавив, что «мнение комиссии Уральского МТУ носит рекомендательный характер».

Международная ассоциация авиатранспорта (IATA) с 1 января 2026 года ужесточила правила провоза пауэрбанков и техники с литиевыми батареями на борту самолетов. В ассоциации тогда отметили, что хотя случаи возгорания таких устройств крайне редки, но за последний год количество литий-ионных батарей, перевозимых воздушным транспортом, выросло на четверть. IATA запретила провоз пауэрбанков в багаже, следующем отдельно от пассажира, и хранение их в ручной клади на багажной полке (в обоих случаях возгорание можно не сразу обнаружить). Пауэрбанки, по правилам IATA, запрещено заряжать от источников питания в самолете, а также использовать их для зарядки во время руления, взлета и посадки.