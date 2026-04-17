Правительство одобрило 10-летний срок давности по делам о приватизации. Но это не коснется антикоррупционных и «экстремистских» оснований для изъятия

Правительство 16 апреля одобрило и внесло в Госдуму законопроект о предельном десятилетнем сроке давности по делам о приватизации, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроект закрепляет в Гражданском кодексе общие сроки давности для исков об изъятии имущества, приватизированного с нарушениями: три года с момента выявления нарушения, но не более 10 лет с момента выбытия имущества из собственности государства. Это коснется как будущих, так и уже поданных исков, по которым не вступили в силу судебные решения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что установление предельного срока в 10 лет «даст сигнал о гарантиях собственности» предпринимателям, которые «развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более десяти лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом».

Однако предельный 10-летний срок давности не будет затрагивать случаи изъятия имущества по антикоррупционным и «антиэкстремистским» искам.

Нынешняя судебная практика, как отмечает Минэкономразвития, не учитывает сроки исковой давности при спорах об имуществе, приватизированном 15–30 лет назад. Опрошенные «Ведомостями» юристы поясняли, что иногда суды отсчитывают срок давности не от выбытия актива, а от момента проведения проверки прокуратурой, а иногда и вообще не применяют срок давности «без особых объяснений», поэтому «требуется определенность в применении сроков».

После начала войны в 2022 году в России начала набирать обороты национализация. Вначале она коснулась активов западных компаний, уходивших из России в связи с войной. Затем государство начало изымать предприятия у российских бизнесменов (по искам Генпрокуратуры) под разными предлогами: нарушений при приватизации, иностранного гражданства или вида на жительство владельца, а также участия в «экстремистской» деятельности. В собственность государства только в 2025 году перешли активы «Южуралзолота», аэропорта Домодедово, создателей брендов «Яшкино» и «Кириешки» и других.

В октябре 2024 года Конституционный суд России фактически отменил сроки давности по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупционных нарушений (хотя и уточнил, что бессрочность не касается дел, основанных на нарушениях при приватизации). В ноябре 2025 года предприниматели предложили Минфину ввести 10-летний срок исковой давности для приватизированного имущества. В феврале 2026-го Минэкономразвития подготовило законопроект. О том, что он одобрен в правительстве, в конце марта сообщал Forbes со ссылкой на источники.

Читайте также

