Новый «иноагент» — бывший сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него Андря Бузина — бывшего сопредседателя движения наблюдателей «Голос».
«Иноагентами» также объявлены журналист Delfi в Литве Дмитрий Семенов, активист Александр Колосков, химик Александр Кабанов, ученая и соучредительница фонда «Свободная Бурятия» Мария Вьюшкова.
Помимо «Голоса», Андрей Бузин ранее возглавлял Межрегиональное объединение избирателей и консультационную группу в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. В конце марта на «Медузе» вышло интервью Бузина, в котором он рассказал о роли главы ЦИК Эллы Памфиловой в деградации выборов в России.