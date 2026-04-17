Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него Андря Бузина — бывшего сопредседателя движения наблюдателей «Голос».

«Иноагентами» также объявлены журналист Delfi в Литве Дмитрий Семенов, активист Александр Колосков, химик Александр Кабанов, ученая и соучредительница фонда «Свободная Бурятия» Мария Вьюшкова.

Помимо «Голоса», Андрей Бузин ранее возглавлял Межрегиональное объединение избирателей и консультационную группу в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. В конце марта на «Медузе» вышло интервью Бузина, в котором он рассказал о роли главы ЦИК Эллы Памфиловой в деградации выборов в России.

Прочитайте его здесь

«Она — чеховская душечка» Элла Памфилова 10 лет возглавляет Центризбирком. Какую роль она на самом деле сыграла в деградации выборов в России?

Прочитайте его здесь

