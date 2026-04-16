«Север.Реалии»: продюсера российских телеканалов Капитолину Аверину обвинили в призывах к терроризму из-за комментариев в соцсетях

В отношении журналистки и бывшего продюсера российских телеканалов Капитолины Авериной возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК), с февраля 2026 года она находится в СИЗО-1 Калужской области. Об этом говорится в материале «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода»).

По данным издания, в последние годы она работала в медиа с развлекательным контентом: в программах «Без комплексов» у Лолиты Милявской на Первом канале (программа выходила в 2005-2007 годах), «Беременна по обману» на канале «Ю», продюсировала «Тайны Чапман» на РЕН ТВ, а также снимала фильмы для телеканала «Звезда» (когда и какие, не уточняется — прим. «Медузы»).

Знакомые Авериной утверждают, что работа на российских телеканалах не мешала ей придерживаться оппозиционных взглядов. После начала полномасштабной российско-украинской войны Аверина закрыла свою страницу в фейсбуке, но в течение четырех лет репостила антивоенный контент и писала комментарии.

По словам собеседников издания, Аверину задержали 5 февраля в Ивангороде (город в Ленинградской области на границе с Эстонией). Туда она приехала навестить свою 71-летнюю мать Татьяну.

«Это было утром, все спали. Капа разбудила Таню, говорит: „Мам, там в дверь стучат, говорят — полиция“. Она не придала значения, потому что тут постоянно кто-то ходит: то газ проверяют, то счетчики. Накинула халат, открыла — стоит участковый. Говорит, что нужно поговорить насчет соседки сверху, якобы на нее жалобы. Она, говорит, удивилась: „Какие жалобы, нормальный человек живет“. И в этот момент просто врываются люди в масках. Прямо врываются. Без предупреждения. Без паузы. Они моментально зашли, и первое, что сделали — вырвали у Капы из рук телефон», — рассказала знакомая Татьяны Авериной.

По ее словам, после этого силовики показали постановление о возбуждении уголовного дела и начали зачитывать комментарии, которая оставляла Капитолина Аверина в интернете — про «бомбить Москвы» и «русню».

«Север.Реалии» также пишет, что в мае 2023 года под Работино в Запорожской области погиб гражданский муж Капитолины Авериной, военнослужащий ВСУ Юрий Стратий. По словам знакомых, они познакомились еще 20 лет назад, когда Стратий приезжал в Москву. После начала полномасштабной войны Стратий ушел на фронт.

«Его гибель в мае 2023 года просто переломила Капу. Татьяна тоже переживала — она считала Юру членом семьи. Капа после этого говорила: „Я не хочу здесь жить. Я ненавижу все это. Они Юру убили“. Она после его гибели стала другой. У нее как будто все внутри окончательно перевернулось. Если до этого еще были какие-то полутона, то после — нет. Все стало черно-белым», — рассказала подруга Татьяны Авериной Наталья.

Капитолина Аверина упоминается в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Рядом с ее фамилией стоит пометка в виде звездочки (*) — так ведомство отмечает тех, кто, по данным властей, причастен к террористической деятельности.

«У вашего друга все плохо. Там сейчас работает ФСБ» Силовики похитили и пытали жителя Реутова Владимира Болоболова. А после обвинили его в хранении взрывчатки

«У вашего друга все плохо. Там сейчас работает ФСБ» Силовики похитили и пытали жителя Реутова Владимира Болоболова. А после обвинили его в хранении взрывчатки